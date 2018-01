Devisen: Euro steigt zum Dollar auf Dreijahreshoch - zum Franken fester

Meldungen über einen Durchbruch in den Sondierungen für eine grosse Regierungskoalition in Deutschland haben den Euro am Freitag weiter beflügelt. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf über 1,2130 USD und damit auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Aktuell kostet der Euro 1,2132 nach 1,2046 USD am früheren Morgen.