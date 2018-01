Devisen: Euro steigt zum Dollar auf höchsten Stand seit Ende 2014

Der Euro ist im asiatischen Handel im Vergleich zum Dollar auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 gestiegen. In der Nacht auf Mittwoch kletterte der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung bis auf 1,2335 Dollar - damit setzte der Euro seinen Höhenflug der vergangenen Monate fort. Seit Anfang November zog der Euro um rund sechs Prozent an - über die vergangenen zwölf Monate summiert sich das Plus auf fast 15 Prozent.