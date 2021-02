Devisen: Euro steigt zum Dollar ein wenig

Der Euro hat am Mittwoch zum Dollar etwas zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2134 US-Dollar. Er notierte damit ein wenig höher als am Morgen. Auch zum Franken verliert der "Greenback" an Wert und steht derzeit mit 0,8902 Franken nur noch knapp über der 0,89er-Marke. Derweil pendelt der Euro um die 1,08 Franken.