Devisen: Euro steigt zum Dollar nach Daten - Franken weiter gefragt

Der Euro ist am Dienstag nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen. Am Vormittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,0990 US-Dollar. In der vergangenen Nacht war der Euro noch zeitweise bei 1,0965 Dollar gehandelt worden. Aktuell geht der Euro zu 1,0985 Dollar um.