Devisen: Euro steigt zum Dollar Richtung Zweijahreshoch - Stabil zum Franken

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung seines zweijährigen Höchststandes gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1899 US-Dollar. Anfang August hatte der Euro mit etwas mehr als 1,19 Dollar seinen höchsten Stand seit gut zwei Jahren erreicht. Aktuell notiert er bei 1,1892 Dollar wieder knapp darunter.