Devisen: Euro steigt zum US-Dollar - Zum Franken leicht tiefer

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächt sich der Euro zum Wochenstart etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am Montag-Vormittag bei 1,1613 Franken um. In einem Kommentar zur Schweizer Währung meinen die Experten der Deutschen Bank, dass der Franken nicht mehr länger "hoch bewertet" sei und widersprechen damit der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Franken sei mittlerweile auf seinem langfristigen Durchschnitt angekommen und sei nahe seinem Fairen Wert. Dieser Trend sollte sich in naher Zukunft auch nicht ändern, schreiben die Experten weiter.

Auch der US-Dollar sinkt zum Franken etwas ab. Er verliert gegenüber dem Freitag-Abend beinahe einen halben Rappen und kostet am Vormittag 0,9861 Franken.

Im Mai seien die deutschen Exporte im Monatsvergleich um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Im April waren sie noch um 0,3 Prozent gesunken. Damit mehren sich in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone die Hinweise auf einen wieder stärkeren Aufschwung. In der vergangenen Woche gab es bereits positive Überraschungen vom Auftragseingang in der Industrie und durch die Gesamtproduktion in den deutschen Betrieben.

/jkr/jsl/fba/yl

(AWP)