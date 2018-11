Devisen: Euro stoppt Talfahrt zum US-Dollar - Knapp fester zum Franken

Der Euro hat seine Talfahrt der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar am Dienstag vorerst gestoppt und zu einer leichten Gegenbewegung angesetzt. Am frühen Nachmittag steigt die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,1271 US-Dollar und kostet mit zuletzt 1,1263 US-Dollar nur geringfügig weniger. Am Vorabend war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,1216 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017.