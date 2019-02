Devisen: Euro tendiert wenig verändert - Dollar zum Franken weiter über Parität

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1334 US-Dollar gehandelt nach 1,1350 am Vorabend. Auch zum Franken tendiert der Greenback mit 1,0018 nach 1,0016 Franken praktisch unverändert. Das Euro-Franken-Paar notiert mit 1,1359 etwas leichter als am Vorabend.