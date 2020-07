Devisen: Euro tendiert zu Dollar und Franken kaum verändert

Der Euro hat am Freitag ein wenig unter seinem am Vortag erreichten höchsten Stand seit Herbst 2018 notiert. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1585 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom frühen Morgen. Im Verlauf war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1621 Dollar gestiegen. Dies war knapp unter seinem am Vortag erreichten Hoch.