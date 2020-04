Devisen: Euro tendiert zu Dollar und Franken leichter

Zum Franken neigt der Euro ebenfalls zur Schwäche. Bei Kursen von 1,0521 Franken bewegt er sich nur knapp über seinem jüngsten Tief, das er bei 1,0509 erst vor wenigen Tagen markiert hat. Der Schweizer Franken erweise sich auch in der aktuellen Corona-Pandemie als Fels in der Brandung, kommentieren Marktteilnehmer.

Allerdings könnte sich dieser Trend ändern, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld wieder verbessert, wie es in einem Devisenkommentar der UBS heisst. Zwar dürfte das Währungspaar EUR/CHF bis zum Ende des 2. Quartals zunächst noch auf 1,04 Franken sinken. Die Grossbank geht aber davon aus, dass sich die Wirtschaft im zweiten Halbjahr von ihrem Tiefschlag erholen dürfte und erwartet daher dann ein Entlastungsrally. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen würde dann nachlassen und der Franken könnte sich bis Ende des dritten Quartals 2020 auf 1,08 befestigen.

Derweil zieht der US-Dollar auch zum Franken leicht an. Aktuell steht er bei 0,9674 Franken. Marktbeobachter verweisen denn auch auf die anhaltende Dollar-Stärke. Angesichts der massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf die führenden Volkswirtschaften seien sichere Anlagehäfen, zu denen auch der Dollar zählt, gefragt.

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag dürften die Auswirkungen der Pandemie einmal mehr zeigen. Erwartet wird ein weiterer Anstieg um 5,5 Millionen. "In den vergangenen drei Wochen haben sich etwa 17 Millionen Beschäftigte arbeitslos gemeldet, um finanziell unterstützt zu werden", merkt Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar dazu an. "Dies sind mehr als zehn Prozent der Gesamtzahl der Beschäftigten, die es zu Beginn des Monats März gegeben hat." Auch der Philadelphia Fed Index für April dürfte das düstere Bild kaum aufhellen. Wortberg erwartet einen "erneuten Einbruch".

/mf/ssc/jha/hr

(AWP)