Devisen: Euro trotz schwacher Konjunkturdaten stabil - Weiter bei 1,09 Fr.

Der Euro hat sich am Mittwoch trotz schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland nur wenig bewegt. Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung nach den Kursverlusten vom Vortag stabilisieren. Am Vormittag kostete ein Euro 1,1179 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notierte der Euro knapp unterhalb der Marke von 1,09.