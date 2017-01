Devisen: Euro über 1,07 US-Dollar - Zum Franken stabil

Der US-Dollar zeigte sich am Montagmorgen, nach den deutlichen Verlusten des Wochenendes, wieder stabiler. Am Mittag kostet der Dollar 0,9984 CHF und damit ungefähr so viel wie noch im frühen Handel. Seit dem Freitag-Mittag hat der Dollar zum Franken aber dennoch einen Rappen verloren. Die Devisenexperten der ZKB gehen allerdings davon aus, dass das USD/CHF-Paar mittelfristig wieder steigen wird. Der Euro gab gegenüber dem Franken minim nach. Die Gemeinschaftswährung geht am Montag-Mittag bei 1,0722 CHF um.

Die amerikanische Währung stand am Morgen zu vielen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Experten der Bank HSBC Trinkaus erklärten den schwächeren Dollar mit Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Rahmen seiner Amtseinführung. Trump hatte Signale für einen verstärkten Protektionismus geliefert.

Im Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten.

