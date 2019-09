Devisen: Euro über 1,10 US-Dollar - Franken wertet etwas ab

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1027 Dollar und damit so viel wie am späten Vorabend. Am Dienstag war der Euro bis auf 1,0926 Dollar und damit den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen, konnte sich seitdem aber etwas erholen.