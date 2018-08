Devisen: Euro und Britisches Pfund bleiben unter Druck

Zum Franken notierte der Euro immer leicht über der Marke von 1,15, zuletzt waren es 1,1515 (Morgen 1,1501). Das Währungspaar USD/CHF wurde derweil am Abend zu 0,9988 gehandelt nach 0,9955 am Morgen.

Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten den Euro etwas. Im Juni war der Auftragseingang in der deutschen Industrie deutlich stärker als erwartet gesunken. "Die Auftragseingänge enttäuschen massiv", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er sieht eine mögliche Ursache für den Dämpfer in der Furcht vor einem Handelskrieg. Dieser sorge "für eine gewisse Zurückhaltung bei den Neubestellungen". In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Belastet durch den immer wahrscheinlicher werdenden harten Ausstieg Grossbritanniens aus der Europäischen Union fiel der Kurs des britischen Pfundes stark. Zwischenzeitlich war er auf 1,2920 Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit elf Monaten abgesackt. Auch zum Euro gab das Pfund deutlich nach.

"Die Stimmen, die einen harten Brexit wollen, werden immer schriller", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Ein erheblicher Teil der britischen Regierung und ein grosser Teil der konservativen Partei wollten keinen weichen Brexit. "So langsam dämmert dem Devisenmarkt, dass diese Leute eine konstruktive Lösung erfolgreich torpedieren könnten", begründete Leuchtmann die Kursverluste des Pfunds. Der britische Handelsminister Liam Fox hatte am Wochenende die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit ohne Abkommen auf 60 Prozent geschätzt.

Erneut unter Druck stand zum Wochenauftakt die türkische Lira, die zum US-Dollar und zum Euro erneut Rekordtiefststände erreichte. Zwischenzeitlich wurden für einen Dollar 5,1961 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie.

/la/he

(AWP)