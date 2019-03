Devisen: Euro und britisches Pfund legen zu - Franken gibt nach

Der Euro und das britische Pfund haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Markt wurde die Hoffnung genannt, dass ein ungeordneter Brexit Ende März doch noch verhindert werden könnte. Am Morgen kostete ein Euro 1,1258 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung zu 1,1380 Franken und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Dollar tendiert der Franken stabil bei 1,0110 Franken.