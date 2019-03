Devisen: Euro und Dollar steigen leicht zum Franken

Der Euro zeigt sich am Montag bisher wenig verändert zum US-Dollar. Am Mittag liegt der Kurs etwa auf dem Niveau am Morgen bei 1,1241 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung jedoch etwas höher bei 1,1347. Auch der Dollar stieg zum Franken - am Mittag liegt der Kurs bei 1,0095 Franken.