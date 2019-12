Devisen: Euro und Dollar zum Franken wenig bewegt - Pfund auf Tageshoch

Zum Schweizer Franken notiert der Euro aktuell bei 1,0905 Franken und damit in etwa auf dem Stand vom Morgen. Der Dollar wird nahezu unverändert zu 0,9801 Franken ebenfalls kaum verändert gehandelt.

Am Donnerstag stehen vor allem Notenbanken im Fokus. Die britische Zentralbank hält weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins liegt unverändert bei 0,75 Prozent. Die Bank of England hält seit längerem still, weil der EU-Austritt Grossbritanniens noch nicht vollzogen ist. Analysten hatten mit der Entscheidung der Notenbank gerechnet. Das britische Pfund erreichte kurzzeitig zu Euro und Franken ein neues Tageshoch, bewegte sich insgesamt aber nur wenig nach oben.

Zuvor hatte die schwedische Notenbank ihre Negativzinspolitik nach fast fünf Jahren beendet. Die Reichsbank erhöhte ihren Leitzins von minus 0,25 auf null Prozent. Da dieser Schritt erwartet wurde, reagierte die schwedische Krone kaum. Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte die japanische Notenbank ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt.

Am Nachmittag stehen noch einige Konjunkturdaten aus den USA an, unter anderem der Philly-Fed-Index. Die Auswirkung der Daten auf die Finanzmärkte dürfte sich kurz vor Weihnachten allerdings in Grenzen halten. Im Euroraum stehen zunächst keine weiteren Konjunkturberichte mehr auf dem Programm. /niw/jsl/fba/pre/kw

(AWP)