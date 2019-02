Devisen: Euro und Dollar zum Franken wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1347 US-Dollar gehandelt. Sie kostete damit in etwa so viel wie am Morgen. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro minim auf 1,1343 Franken abgeschwächt. Der Dollar trat mit 1,0006 Franken ebenfalls praktisch auf der Stelle.