Devisen: Euro und Franken legen zum Dollar leicht zu

Auch der Schweizer Franken hat zur US-Währung zum Wochenauftakt zugelegt: Der Dollar kostet aktuell 0,9946 Franken nach Kursen im frühen Geschäft von über 0,9960 Franken. Der Euro geht derweil zur Schweizer Währung mit 1,0975 Franken wenig verändert um.

Zum Wochenstart wurden in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA blieben die Anleihemärkte wegen eines Feiertags geschlossen und fielen als Impulsgeber ebenfalls aus. Mehr Bewegung gab es hingegen beim britischen Pfund, das am Nachmittag deutlich zulegte.

Zeitweise erreichte das Pfund ein Tageshoch bei knapp 1,29 Dollar. Zuvor war der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, im Streit mit den konservativen Tories um Brexit-Wähler teilweise eingeknickt. "Die Brexit-Partei wird sich nicht um die 317 Mandate bewerben, die bei der vergangenen Wahl von der Konservativen Partei gewonnen wurden", sagte Farage.

Bis vor Kurzem hatte Nigel Farage einen Wahlpakt mit den Konservativen von Premierminister Boris Johnson noch ausgeschlossen. Johnson hofft bei der Wahl auf eine stabile Mehrheit, um seinen nachgebesserten Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bringen.

Neue Daten zum Wirtschaftswachstum in Grossbritannien konnten das britische Pfund am Vormittag derweil kaum bewegen. Im dritten Quartal ist die Wirtschaft des Landes wieder gewachsen, nachdem sie im zweiten Quartal leicht geschrumpft war.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1'452 Dollar gehandelt. Das waren etwa sechs Dollar weniger als am Freitag.

