Devisen: Euro und Franken legen zum Dollar zu

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Am Mittag liegt der Kurs bei 1,1438 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitagabend noch um die Marke von 1,14 gehandelt wurde. Auch der Schweizer Franken hat zum Dollar zugelegt. Ein Dollar kostet am Mittag 0,9823 Franken und damit deutlich weniger als noch am Freitagabend. Der Euro notiert zum Franken auf 1,1236 und damit etwas tiefer als zum Ende letzter Woche.