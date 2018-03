Devisen: Euro und Franken schwächen sich zum USD weiter ab

Im New Yorker Handel sank der Euro auf 1,2307 US-Dollar, womit er noch etwas weniger kostete als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2421 (Mittwoch: 1,2417) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8051 (0,8054) Euro.

Der US-Dollar hat sich zum Franken weiter verteuert und kostet am Donnerstagabend 0,9513 CHF und damit beinahe einen Rappen mehr als noch am Donnerstagmorgen. Der EUR/CHF-Kurs bewegt sich derweil weiterhin um die Marke von 1,17 CHF, am Abend notierte die Gemeinschaftswährung 1,1711 CHF nach 1,1699 am Nachmittag.

In ihrer Stellungnahme nach der heutigen Zinsentscheidung verzichteten die europäischen Währungshüter auf die Formulierung, dass die EZB ihre milliardenschweren Anleihekäufe ausweiten könnte, sollten sich die Rahmenbedingungen verschlechtern. Volkswirte werten das als Signal zur Vorbereitung der Finanzmärkte auf ein Ende der Geldflut. Auf der anschliessenden Pressekonferenz versicherte EZB-Präsident Mario Draghi aber, dass die Geldpolitik weiterhin locker bleibt wird.

/gl/das

(AWP)