Devisen: Euro und Franken steigen - US-Regierungsstillstand belastet Dollar

Zum Franken bleibt der Euro im Vergleich zum Vorabend fast unverändert bei einem Wert von 1,1289 nach 1,1292 Franken. Der Dollar notiert zur Schweizer Währung derweil auf 0,9851 nach 0,9865 Franken am Tag zuvor.

Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA wird sich wohl bis ins neue Jahr hinziehen. Der US-Kongress in Washington hatte sich am Donnerstag (Ortszeit) auf kommende Woche vertagt, wie US-Medien berichteten. US-Medien gehen nun davon aus, dass frühestens Anfang Januar eine Einigung über den Haushalt und die Grenzsicherung zu Mexiko gefunden und damit der "Shutdown" beendet werden könne.

Etwas gebremst wurde der Euro am Morgen durch enttäuschende Daten zur Preisentwicklung in Spanien. Laut einer ersten Schätzung des nationalen Statistikamtes war die Inflation im Dezember erneut kräftig gesunken und fiel mit 1,2 Prozent deutlich schwächer als erwartet aus.

Im Handelsverlauf könnten weitere Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Unter anderem werden am Nachmittag Daten zur Preisentwicklung in Deutschland veröffentlicht.

