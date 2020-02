Devisen: Euro und Franken verlieren zum Dollar an Wert - EUR/CHF um 1,07

Der Kurs des Euro ist am Freitag zum US-Dollar leicht gesunken und hat so die Verluste seit Beginn der Woche fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung stand den fünften Handelstag in Folge unter Verkaufsdruck und hat seit Montag etwa ein Prozent an Wert eingebüsst. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0963 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen.