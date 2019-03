Devisen: Euro und Pfund etwas schwächer

Der Euro und das britische Pfund haben am Donnerstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Markt wurde dies mit dem stärkeren US-Dollar erklärt. Am Morgen kostete ein Euro 1,1320 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken tendierte der Euro stabil mit 1,1370 Franken. Der Dollar zog dagegen auf 1,0045 Franken an. Auch das Pfund gewann zum Franken an Wert und notierte mit 1,3334 Franken.