Devisen: Euro und Pfund geben leicht nach - EUR/CHF bei 1,10

Der Schweizer Franken bewegte sich derweil kaum zum Euro und notierte zuletzt bei 1,1003. Das Währungspaar USD/CHF ging zu 09906 um nach 0,9896 am Morgen.

Die vom britischen Parlament erzwungene Vollbremsung beim Brexit verunsichert die Anleger und belastete sowohl den Euro als auch das Pfund etwas. Am Vorabend hatten die Abgeordneten in London den straff gefassten Zeitplan für die Brexit-Beratungen durchfallen lassen. Daraufhin legte der britische Premierminister Boris Johnson das gesamte Gesetzgebungsverfahren zum EU-Austritt auf Eis. Beobachter halten es für gut möglich, dass das Königreich auf Neuwahlen zusteuert.

Grossbritannien wartet jetzt auf die Antwort der EU auf den britischen Antrag, den für Ende Oktober geplanten Brexit zu verschieben. Der deutsche Aussenminister Heiko Maas deutete an, dass eine solche Verlängerung mit Bedingungen einhergehen könnte. So müsse klar sein, was genau die britische Regierung in der zusätzlichen Zeit plane, ob es etwa zu Neuwahlen komme.

Konjunkturdaten werden zur Wochenmitte nur wenige veröffentlicht. Besonders marktbewegende Zahlen sind nicht darunter. Zentralbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten ebenfalls zurück.

/bgf/jsl/mis

(AWP)