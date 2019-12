Devisen: Euro und Pfund legen deutlich zu

Der Euro und vor allem das britische Pfund profitieren am Freitag klar vom Wahlsieg der konservativen Partei in Grossbritannien. In der Nacht auf Freitag ist der Euro bis auf 1,1199 US-Dollar gestiegen und damit auf den höchste Stand seit Mitte August. Am Freitagvormittag sind es mit 1,1171 Dollar allerdings wieder etwas weniger.