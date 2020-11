Devisen: Euro und Pfund legen merklich zu - EUR/CHF knapp über 1,08

Der Franken gewann zum Dollar ebenfalls etwas hinzu. Das USD/CHF-Währungspaar notierte am Mittag bei 0,9102 nach 0,9126 am Morgen. Für EUR/CHF ergibt das 1,0811 nach 1,0819.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass sich die EU und Grossbritannien möglicherweise schon Anfang nächster Woche auf einen Handelsdeal einigen könnten. Sie berief sich auf namentlich nicht genannt Quellen. Zuvor hatte die Boulevardzeitung "The Sun", berichtet, dass der britische Chefbeauftragte für den Brexit, David Frost, von einer baldigen Einigung mit der Europäischen Union ausgeht. Die Zeitung nannte keine Quellen für ihre Informationen.

Sowohl der Euro als auch das britische Pfund profitierten gegenüber dem Dollar von den Meldungen. Zudem hat der britische Notenbankgouverneur Andrew Bailey sich etwas zuversichtlicher gezeigt. Ein möglicher Impfstoff dürfte die Unsicherheit verringern. Die Notenbank werde aber vorsichtig bleiben.

In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Erst am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA für Bewegung sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel. Sie geben Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums in der neuen Corona-Welle. Am Abend wird noch US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde teilnehmen.

/jsl/jkr/fba/uh

(AWP)