Devisen: Euro und Pfund legen zum Dollar zu - zum Franken wenig verändert

Der Euro und das britische Pfund haben am Dienstag zugelegt. Am Markt wurde die Hoffnung genannt, dass ein ungeordneter Brexit Ende März doch noch verhindert werden könnte. Am Vormittag stieg der Euro zum US-Dollar vorübergehend auf ein Tageshoch bei 1,1284 - aktuell liegt der Kurs bei 1,1276. Zum Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung dagegen wenig verändert auf 1,1374. Der Dollar gab entsprechend zum Franken nach, er kostet am Vormittag 1,0086 Franken.