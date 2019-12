Devisen: Euro und Pfund steigen deutlich

Der Euro und vor allem das britische Pfund profitieren am Freitag vom Wahlsieg der konservativen Partei in Grossbritannien. In der Nacht auf Freitag stieg der Euro bis auf 1,1199 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte August. Am frühen Freitagnachmittag liegt der Kurs mit 1,1179 Dollar allerdings wieder etwas tiefer, aber immer noch klar höher als am Vorabend.