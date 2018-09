Devisen: Euro unter 1,17 US-Dollar - Brexit-Unsicherheit belastet das Pfund

Der Eurokurs ist am Mittwoch im US-Handel unter 1,17 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1675 US-Dollar. Im europäischen Geschäft war der Euro nur kurz über 1,17 Dollar gestiegen. Auch gegenüber dem Franken büsste der Euro etwas an Terrain ein und fiel wieder unter die Marke von 1,13 Franken. Erst am Vormittag hatte die Gemeinschaftswährung nach oben überwunden. Aktuell kostet der Euro 1,1290 Franken.