Devisen: Euro unter 1,18 USD - Franken wenig verändert

Derweil hat der Schweizer Franken zum Euro leicht an Wert gewonnen und steht nun bei 1,0748 Franken. Ein Dollar kostet 0,9114 Franken, nachdem der Kurs im Verlauf des Montags kurzzeitig unter die Schwelle von 0,91 gefallen war.

Unterstützung erhielt auch der Euro am Montag zeitweise durch den schwächeren US-Dollar. Die globale Reservewährung wurde durch die überwiegend gute Aktienmarktstimmung belastet. Auftrieb kam vor allem von positiv aufgenommenen Nachrichten zur Corona-Pandemie. So erteilte die US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung der Corona-Erkrankung Covid-19 mit einem speziellen Blutplasma.

Im Laufe der Woche blicken die Anleger am Devisenmarkt vor allem auf das jährliche Notenbankertreffen, das für gewöhnlich in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming stattfindet. Wegen der Corona-Krise wird das Zusammentreffen in diesem Jahr online abgehalten. Am Donnerstag wird US-Notenbankchef Jerome Powell eine Rede halten, von der sich Beobachter Hinweise auf die längerfristige geldpolitische Strategie der Federal Reserve erhoffen. Fachleute können sich vorstellen, dass die Fed ihr Inflationsziel verändert.

