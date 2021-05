Devisen: Euro unter Druck - EUR/CHF wenig verändert

Zum Franken notiert der Euro mit 1,0953 Franken wenig verändert. Am Morgen kostete er mit 1,0969 Franken nur wenig mehr. Der US-Dollar kostet zum Franken dagegen mit 0,8964 Franken etwas mehr als am Morgen mit 0,8945.

Laut Angaben von Händlern hat der Abbruch der Verhandlungen der Schweiz über ein Rahmenabkommen bisher keinen Einfluss auf die Wechselkurse. Am Markt heisst es, dies sei auch so erwartet worden. "Die Chancen für einen positiven Abschluss wurden schon seit einiger Zeit als sehr gering eingeschätzt und daher im Markt auch so eingepreist", sagt ein Händler. Der Markt werde derzeit stärker von der Entwicklung des Dollar beeinflusst.

Fester Dollar

Noch am Vortag war der Euro mit 1,2266 Dollar auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn gestiegen. Zur Wochenmitte sorgte jedoch der festere Dollar für Belastung. Die US-Währung profitierte zum einen von ihrer Funktion als Reservewährung. Hintergrund war die etwas vorsichtigere Stimmung an den Aktienmärkten, die den Dollar als Absicherung lukrativer erschienen liess.

Darüber hinaus kamen dem Dollar Hinweise aus den Reihen der amerikanischen Zentralbank Fed zugute. Deren Vizechef Richard Clarida hatte am späten Dienstagabend gesagt, es könne gut sein, dass die Notenbanker in absehbarer Zeit über eine Verringerung ihrer Wertpapierkäufe nachdenken. Damit rückt eine etwas weniger grosszügige Geldpolitik zumindest in Reichweite.

Yuan im Hoch

Der chinesische Yuan ist unterdessen zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit knapp drei Jahren gestiegen. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass die chinesische Notenbank derzeit keine Anstalten macht, dem Kursanstieg entgegenzutreten. Chinas Währung hat in den vergangenen Monaten von der konjunkturellen Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Krise profitiert.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86330 (0,86573) britische Pfund und 133,16 (133,49) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1903 Dollar gehandelt. Das waren rund vier Dollar mehr als am Vortag./bgf/jsl/he/pre

(AWP)