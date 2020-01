Devisen: Euro verharrt zu Dollar und Franken in enger Handelsspanne

Der Euro hat sich am Dienstag erneut wenig bewegt und an den impulsarmen Wochenauftakt angeknüpft. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1092 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Seit dem vergangenen Freitag hält sich der Euro in einer engen Handelsspanne.