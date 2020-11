Devisen: Euro verliert über 1,20 US-Dollar den Rückenwind

Am Markt hiess es, Anleger kehrten zu Monatsschluss vorübergehend wieder in den US-Dollar zurück, während es an den Aktienmärkten zu Gewinnmitnahmen kam. Wegen einer zuletzt gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger blicken Aktien auf einen starken November zurück, während der Dollar zuletzt nicht mehr so gefragt war. Der Euro hatte im Gegenzug seit Anfang des Monats profitiert und sich Zug um Zug an die 1,20 Dollar vorgearbeitet.

Marktbeobachter hatten die jüngste Euro-Stärke unter anderem mit der aktuellen Entwicklung in der Corona-Krise begründet - mit teilweisen Erfolgen im Kampf gegen die zweite Infektionswelle und der Aussicht auf die baldige Verfügbarkeit diverser Impfstoffe. Ausserdem machen sich Anleger seit einigen Wochen wieder mehr Hoffnung auf eine gütliche Brexit-Einigung./tih/he/kw

(AWP)