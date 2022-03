Gegenüber dem Euro hat der Franken im Tagesverlauf stetig an Wert gewonnen. Er nähert sich wieder dem Tiefststand von gestern an, der ein siebenjähriges Minimum markierte. Am späten Abend kostet der Euro 1,0163 Franken. Der Franken dotiert damit wieder deutlich unter der Schwelle von 1,02 Franken. Der Dollar zeigt sich dagegen zum Franken nur wenig verändert bei 0,9189 Franken.

