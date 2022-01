Devisen: Euro verliert zu Dollar - EUR/CHF weiter klar über 1,04

Der Euro ist am Montag wieder etwas unter Druck geraten. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag noch bis auf 1,1365 US-Dollar geklettert ist, gab es heute Morgen eine Gegenbewegung. Mit 1,1327 Dollar notiert der Euro am Vormittag jedenfalls klar tiefer als noch am Freitagabend.