Devisen: Euro verteidigt Gewinne zum Dollar - Pendelt um 1,11 Franken

Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar die Gewinne von Freitag gehalten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1273 US-Dollar etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Zum Franken pendelt der Euro bei aktuell 1,1097 Franken in einer engen Spanne um die 1,11er Marke. Der US-Dollar verharrt bei 0,9844 Franken ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Freitag.