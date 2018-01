Devisen: Euro verteidigt im US-Handel Gewinne zum US-Dollar und Franken

Der Euro hat seine am Donnerstagnachmittag erzielten Gewinne gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken im US-Handel verteidigt. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,2040 USD bzw. 1,1748 CHF und rührte sich damit in den letzten Stunden kaum von der Stelle. Auf Tagessicht legte der Euro damit aber klar zu: Am Vorabend stand der Kurs noch bei 1,1946 USD bzw. 1,1700 CHF.