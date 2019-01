Devisen: Euro vor Brexit-Votum etwas tiefer zum Dollar - etwas höher zum Franken

Ein weiteres Mal rückt heute der Brexit in den Mittelpunkt. Das britische Parlament will am Abend über Änderungsanträge abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte. Premierministerin Theresa May will das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen wieder aufschnüren, wie sie zu Beginn der Debatte bereits sagte. Das britische Pfund legte zuletzt zu.

Konjunkturdaten bewegten den Eurokurs nur vorübergehend. In Frankreich hat sich die Verbraucherstimmung deutlich verbessert, während sich in den USA die Erwartungen der Verbraucher spürbar eingetrübt hat. Die Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) verweisen auf die vorübergehende Schliessung von Bundesbehörden während des "Shutdowns" und die anhaltenden Handelskonflikte. Die Anleger warten bereits auf Mittwoch, wenn am Abend (MEZ) die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Es werden ein unverändertes Leitzinsniveau und ein weiteres Signal für eine vorläufige Zinspause erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86735 (0,86888) britische Pfund und 125,03 (124,94) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1'311 Dollar gehandelt. Das waren rund 8 Dollar mehr als am Vortag.

(AWP)