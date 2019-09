Devisen: Euro vor EZB-Entscheidung wenig verändert - Franken zieht leicht an

Der Euro hat sich am Donnerstag nach Kursverlusten am Vortag vorerst stabilisiert. Vor der Veröffentlichung wichtiger geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde die Gemeinschaftswährung am Vormittag bei 1,1015 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.