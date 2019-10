Devisen: Euro vor EZB-Zinssitzung etwas schwächer

Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1126 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Und auch zum Schweizer Franken verlor der Euro leicht und notiert am Mittag auf 1,1020 Franken. Der Dollar zeigt sich zum Franken entsprechend wenig verändert - der Kurs liegt bei 0,9904 Franken.