Devisen: Euro vor US-Inflationsdaten über 1,08 US-Dollar und stabil zum Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro weiter seitwärts in einer engen Spanne. Bei einem Kurs von 1,0517 Franken notiert er in etwa in der Mitte zwischen dem bisherigen Tageshoch und Tagestief. Der US-Dollar kommt vor den Daten etwas zurück und kostet genau 0,9700 Franken.

Die entscheidenden Themen am Devisenmarkt sind nach wie vor die Corona-Pandemie und der wieder hochköchelnde Handelsdisput zwischen den USA und China. In der Corona-Krise besteht erhöhte Unsicherheit, wie sich die Lockerungen in vielen europäischen Ländern auf die Infektionsrate auswirken. Der Dollar als Weltreservewährung hatte zuletzt vor allem von den neuerlichen Spannungen zwischen den USA und China profitiert.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Grösste Beachtung dürfte Inflationsdaten aus den USA zukommen, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Es wird mit einem scharfen Rückgang der Teuerung gerechnet. Ausschlaggebend ist der Einbruch der Ölpreise. Die Kerninflation ohne diese Komponente dürfte weniger stark fallen.

Unterdessen haben sich zwei weitere amerikanische Notenbanker gegen die Möglichkeit negativer Leitzinsen in den USA ausgesprochen. Das Thema war zuletzt aufgekommen, weil spezielle Terminkontrakte auf Zentralbankgeld das Szenario nahegelegt hatten. Bislang hat auch US-Notenbankchef Jerome Powell negative Leitzinsen, wie es sie etwa in Japan oder im Euroraum gibt, abgelehnt.

