Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid gegenüber Dollar und Franken kaum verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1156 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Mit 1,1060 Franken kostet der Euro nur minimal mehr als am Vorabend und auch der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9911 Franken nur knapp höher als am Dienstagabend.