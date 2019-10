Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro zeigt sich am Mittwoch vor wichtigen US-Konjunkturdaten und der Zinsentscheidungen der amerikanischen Notenbank Fed wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1110 US-Dollar und damit nur leicht weniger als am Morgen. Zum Franken notiert der Euro mit 1,1029 etwas tiefer. Auch der Dollar sinkt leicht zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9926 Franken.