Devisen: Euro vor US-Zinsentscheidung zu Dollar und Franken kaum verändert

Zum Franken bewegt sich der Euro am Morgen ebenfalls nur wenig. Derzeit wird er zu 1,0758 gehandelt, nach 1,0753 am späten Abend. Der US-Dollar kostet mit 0,9171 Franken praktisch gleich viel wie am Vorabend.

Die Anleger warten auf geldpolitische Entscheidungen der amerikanischen Notenbank, die am Abend veröffentlicht werden. Am Markt wird damit gerechnet, dass die Zentralbank unverändert an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten wird. Der Leitzins dürfte demnach weiterhin in der Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent bleiben.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der Corona-Krise mit einer zuletzt hohen Zahl von Neuinfektionen wird mit Spannung erwartet, wie Notenbankpräsident Jerome Powell die aktuelle konjunkturelle Lage in den USA einschätzt.

Unmittelbar vor Beginn der zweitägigen Zinssitzung hatte das Fed bereits am Dienstag mitgeteilt, dass die meisten ihrer in der Corona-Krise aufgelegten Kreditprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie um drei Monate bis zum Jahresende verlängert würden.

(AWP)