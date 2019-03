Devisen: Euro vor Zinsentscheidung in den USA etwas leichter

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse in den USA zum Dollar leicht gesunken. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,1336 US-Dollar, konnte sich in der Folge aber wieder etwas erholen. Zum Franken zeigt sich der Euro weitgehend unverändert.