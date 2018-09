Devisen: Euro weiter auf höchstem Niveau seit Juli

Auch gegenüber dem Franken zog der Euro wieder etwas an und steuert wieder auf die Marke von 1,13 Franken zu. Aktuell kostet ein Euro 1,1298 Franken, womit sich die Gemeinschaftswährung wieder vom Tagestiefstpunkt von 1,1273 Franken entfernt hat, das am Nachmittag erreicht worden war. Der US-Dollar blieb mit 0,9593 Franken weiterhin unter der Schwelle von 0,96 Franken.

Am Morgen hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) wenig überraschend den von ihr in der Geldpolitik eingeschlagenen Weg bekräftigt. Sie hält an ihrer lockeren Geldpolitik mit Negativzinsen fest und schätzt den Franken nach wie vor als "hoch bewertet" ein. Sie signalisierte darüber hinaus wiederholt ihre Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren. Der Franken habe sich seit der letzten Lagebeurteilung spürbar aufgewertet und die Lage an den Devisenmärkten bleibe fragil, hielt die SNB fest.

Weltweit sprachen Marktbeobachter von einer breitangelegten Dollar-Schwäche zu vielen anderen Währungen, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen hatte. Die schwierigen Brexit-Gespräche hingegen, die auf einem informellen Gipfel der Europäischen Union (EU) in Salzburg stattfanden, spielten am Markt kaum eine Rolle. Sowohl EU-Ratspräsident Donald Tusk als auch die britische Premierministerin Theresa May forderten die jeweils andere Seite auf, sie müsse sich bei den Brexit-Verhandlungen bewegen.

EU-Ratspräsident Tusk hatte nach dem EU-Gipfel in Salzburg gesagt, dass ein Brexit ohne Abkommen weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann. Trotz der schwierigen Verhandlungen konnte aber auch das britische Pfund zulegen. Hier überlagerten unerwartet starke Konjunkturdaten aus Grossbritannien die Sorge vor den Folgen eines möglicherweise ungeregelten Austritts des Königreichs aus der Europäischen Union. Im August hatten britische Einzelhändler überraschend hohe Umsätze eingefahren.

Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag (21.03) (16.46) (13.09) (10.59) (07.35) EUR/USD 1,1776 1,1756 1,1723 1,1691 1,1679 USD/CHF 0,9593 0,9592 0,9649 0,9661 0,9673 EUR/CHF 1,1298 1,1276 1,1312 1,1296 1,1299 GBP/CHF 1,2726 1,2719 1,2781 1,2745 1,2719 USD/JPY 112,47 112,30 112,24 112,26 112,18

la/men/jb

(AWP)