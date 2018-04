Devisen: Euro weiter auf Talfahrt - weiterhin unter 1,20 Franken

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar die Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt. Im Vormittagshandel rutschte der Kurs der Gemeinschaftswährung deutlich unter 1,21 US-Dollar und erreichte bei 1,2065 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Seit Beginn der Woche hat der Euro gegenüber dem US-Dollar mehr als 1,5 Prozent an Wert verloren. Aktuell kostet er 1,2077 nach 1,2105 US-Dollar am früheren Morgen.