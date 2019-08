Devisen: Euro weiter bei 1,11 US-Dollar - EUR/CHF unverändert zum Freitag

Der Euro hat am Montag weiter in der Nähe der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1105 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Der Schweizer Franken tendierte bei 1,0864 Franken und war damit nahezu unverändert gegenüber dem Frühhandel. Ein US-Dollar kostete mit 0,9783 Franken etwas weniger.