Der Euro hat sich am Donnerstag weiter um die Marke von 1,14 US-Dollar bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1404 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1330 Franken nahezu unverändert gegenüber Mittwochabend. Der US-Dollar steht mit 0,9935 Franken leicht tiefer als am Vorabend.